في ذكرى وفاتها.. حادث سيارة أنقذت أمينة رزق

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة أمينة رزق، صاحبة أطول مسيرة فنية في السينما العربية، وأيقونة من أيقونات العصر الذهبي.



كانت في بداية حياتها ومشوارها الفني وبعد أن حققت بعض النجاح كانت تتمنى أن يكون لها بيتا ملكًا ليريحها من متاعب السكن بالإيجار، وجمعت مبلغا من المال لشراء فيلا صغيرة، واتفقت على الفيلا وذهبت لتدفع الأموال.



وفي الطريق اصطدمت سيارتها بسيارة، وفوجئت بأن سائق السيارة الأخرى هو زوج صديقتها، وحكت له عن ذهابها لشراء الفيلا، فأخبرها أن هذه المنطقة، سيتم هدمها بالكامل وأن مصلحة التنظيم ستضع يدها عليها، وقالت: "هكذا أنقذ تصادم سيارتي بسيارة أخرى أموالي الحلال"، من يومها أصبحت تتفاءل بكل شيء.

