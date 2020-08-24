في ذكرى وفاتها.. حادث سيارة أنقذت أمينة رزق

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة أمينة رزق، صاحبة أطول مسيرة فنية في السينما العربية، وأيقونة من أيقونات العصر الذهبي.

كانت في بداية حياتها ومشوارها الفني وبعد أن حققت بعض النجاح كانت تتمنى أن يكون لها بيتا ملكًا ليريحها من متاعب السكن بالإيجار، وجمعت مبلغا من المال لشراء فيلا صغيرة، واتفقت على الفيلا وذهبت لتدفع الأموال.

وفي الطريق اصطدمت سيارتها بسيارة، وفوجئت بأن سائق السيارة الأخرى هو زوج صديقتها، وحكت له عن ذهابها لشراء الفيلا، فأخبرها أن هذه المنطقة، سيتم هدمها بالكامل وأن مصلحة التنظيم ستضع يدها عليها، وقالت: "هكذا أنقذ تصادم سيارتي بسيارة أخرى أموالي الحلال"، من يومها أصبحت تتفاءل بكل شيء.

أخبار تهمك

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 18 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يُفاضل بين 5 لاعبين لخلافة راموس

منذ أقل من ساعة

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ 43 دقيقة

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

توتنهام يستهدف ضم نجم برشلونة بعد أنباء رحيله

منذ ساعة

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ 37 دقيقة

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ ساعة و نصف

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:06 م

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 18 حالة وفاة

11:46 م

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:00 م

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى