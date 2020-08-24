عبد الحفيظ: لن يبقى بالأهلي إلا من يرغب في ذلك





أطلق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصريحًا مثيرًا منذ قليل عبر قناة النادي الأحمر الفضائية.





وقال عبد الحفيظ بأنه ليس لديه مانع في الرحيل عن منصبه كمديرًا للكرة حال عدم قدرة الفريق على الفوز بلقب الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.





وأضاف :"أقول هذا الأمر على المستوى الشخصي طالما لم أحقق أهدافي إذا لم أنجح".





وأشار إلى أنه يتعجب من أن الفريق يحقق إنجازات كبيرة ويتردد ما يتردد مؤخرًا.





وواصل بأن الفريق لديه عدة غيابات ونواقص في الوقت الحالي، ولكن هناك وقت، ونريد أن نصل لمواجهة الوداد المغربي ونحن بكامل العدد.





واستطرد بأنه من الممكن أن يتم انتقاد أي شخص لكن هناك قناعات مستحيل أقوم بتغييرها طالما هي صحيحة.





وأوضح بأن النادي يرحب برحيل من يرغب في ذلك ولن يبقى في الأهلي إلا من يرغب في ذلك.





وأكمل حديثه بأن هذا الموسم هو الخامس الذي يخرج لاعبين من الفريق ونحصل على الدوري.



