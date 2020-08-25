شاهد.. استقبال مطار مرسى لأول فوج سياحي بولندي بالورود والشكولاتة (فيديو)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:36 ص
استقبال الفوج السياحي
استقبال الفوج السياحي
شيماء حسن
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عرض برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" تقريرًا يظهر استقبال مطار مرسى علم لأول فوج سياحي بولندي بالورود والشكولاتة.

وكانت مطار مرسى علم قد استقبل بالورود أول رحلتين قادمتين من الاتحاد الأوروبي منذ جائحة فيروس كورونا، وعودة السياحة في بداية يوليو الماضي.

يأتي ذلك في أعقاب الدعوة الرسمية التي وجهها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشيفلى لزيارة القاهرة على رأس وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في أول زيارة له خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

وقد استقبله بميناء القاهرة الجوي وزير السياحة والآثار، حيث استقلا الطائرة متجهين إلى مدينة الغردقة لتفقد التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفنادق والمتاحف والأنشطة البحرية في الغردقة وكذلك مطار الغردقة الدولي، وذلك بعد استئناف مصر للحركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.

وسوف يعقد الجانبان عدد من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية بمصر.

من الجدير بالذكر أن زيارة الأمين العام للمنظمة هي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

وحرص وزير السياحة والآثار أثناء مقابلة الأمين العام على الاشادة بالجهود التي بذلتها المنظمة والأمين العام، وما زالت لتخفيف تبعات الجائحة على قطاع السياحة وسرعة التعافي منها استئناف السياحة الخارجية، بالإضافة إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها المنظمة وأخرها تلك المتعلقة بمكافحة المخلفات من البلاستيك، وكذلك المتعلقة بمسابقتي الشركات الصغيرة الناشئة وحلول التعافي من الجائحة.

كما حرص الأمين العام على التأكيد على دعوة الدكتور خالد العناني لحضور الاجتماع ال 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذي سيعقد في جورجيا في منتصف سبتمبر المقبل بمشاركة وزراء ورؤساء هيئات السياحة من مختلف دول العالم، حيث سيتم استعراض الاتجاهات والآفاق الحالية للسياحة الدولية إثر أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى وعلى رأسها تقريري لجنتي التنافسية والسياحة المستدامة

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