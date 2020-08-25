دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يعلن فتح أبوابه للزيارة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
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أعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، فتح أبوابه للزيارة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٠ م، طوال أيام الأسبوع من الساعة ٤ صباحًا حتى ٦ مساءًا، على أن يكون دخول الدير الأثري من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.

وقال الدير في بيان له: "مع التأكيد على الالتزام بالاحتياطات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وامتناع الأشخاص عن المجئ للدير الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم، أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال".

أختتم البيان: "نصلي دائمًا من أجل سلامة الوطن وشعبنا والعالم أجمع، وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".

في سياق آخر، كشف القس بولس حليم المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حقيقة تقديم الكنيسة مساعدات للشعب اللبنانى أثر انفجار بيروت وقال: منذ انفجار بيروت والدولة المصرية ممثلة في قيادتها السياسية قد دشنت جسرا جويا مع لبنان لتعلن تضامن مصر حكومة وشعب مع الشعب اللبناني ولان الكنيسة مكون من مكونات الشعب المصري فقد قامت هي إيضا بواجبها الإنساني المنوط به وهو تقديم المساعدات لكل الناس بدون تمييز وبصرف النظر عن الجنسية والدين واللون لان التكاتف بين البشر هو ضمان اكيد لاستمرار الحياة في هذا الكوكب والتكاتف الإنساني ضرورة إنسانية ومسئولية علي كل البشر علي هذا الكوكب.

تابع "حليم" فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: وما قامت به الكنيسة هو تعبيرٍ أساسي عن القيمة العالمية للتضامن بين البشر والواجب الأخلاقى المنوط أن تقوم به وهنا لابد أن اشيد بالدور البارز اللي قامت به القوات المسلحة المصرية في تقديم هذه المساعدات.

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