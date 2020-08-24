حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مهاجم أسود الآطلسي.. وجديد رمضان صبحي

تحدث عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عن حقيقة التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي، مهاجم هيبي تشين الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكانت هناك بعض التقارير الصحفية المغربية زعمتاقتراب نادي بيراميدز من التعاقد مع أيوب الكعبي، مقابل مليون و700 ألف دولار.





وقال عمرو بسيوني، خلال تصريحات صحفية، أن كل الشائعات التي ربطت بيراميدز بالتعاقد مع أيوب الكعبي غير صحيحة بالمرة.





وأكد بسيوني، أن بيراميدز يواصل مفاوضاته مع هدرسفيلد الإنجليزي من أجل حسم صفقة رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



