الاتحاد يسحق الفيحاء بالأربعة في الدوري السعودي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
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حقق اتحاد جدة فوزًا عريضًا على حساب الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في الوقت الذي سحق فريق الاتفاق ضيفه الرائد 4 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى فاز الفتح على مضيفه الحزم 4 /3 وتعادل الشباب مع أبها 1 /1.

وفي جدة، قاد البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا وفهد مساعد المولد فريق الاتحاد لفوز عريض على الفيحاء.

وتقدم روماريو بهدفين في الدقيقتين الثالثة والخامسة لفريق الاتحاد لكن أنجيلو نيتو رد بهدف للفيحاء في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني سجل فهد المولد الهدف الثالث للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 68 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق نقطة واحدة عن الفيحاء صاحب المركز الثالث عشر.

وحصد الاتفاق ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد الرائد عند 42 نقطة في المركز السادس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق بثلاثة أهداف عن طريق عبدالله آل سالم وسوليمان دوكارا وفيليب كيس من ضربة جزاء في الدقائق السابعة و13 و45.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل هزاع إبراهيم الهزاع الهدف الرابع لأصحاب الأرض.

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