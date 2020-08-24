ثاني طبيب في أسبوع.. وفاة نائب مدير مستشفى متأثرًا بـ"كورونا" ببني سويف

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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نعى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور إبراهيم شعبان اخصائي الامراض الباطنة نائب مدير مستشفى سمسطا المركزي، الذي وافته المنية، صباح اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

يأتي ذلك خلال أقل من أسبوع من إعلان الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بني سويف، الخميس الماضي، وفاة الدكتور وائل شكري أخصائي الأمراض الباطنية بمستشفى بني سويف التخصصي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، لتفقد النقابة طبيبين من اطباء المحافظة في أسبوع واحد.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدًا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أعرب الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد وكافة أبناء القطاع الصحي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بني سويف على عظم ما يقوم به "جيش مصر الأبيض" من جهود وتضحيات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى تفانيهم وإخلاصهم الكبير في أداء واجبهم المهني والإنساني تجاه أبناء وطنهم الغالي مصر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن من كل مكروه وسوء، وأن يرفع الوباء والبلاء، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.

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