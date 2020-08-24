مصر تطرح مناقصة لشراء أكبر كميات ممكنة من القمح

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة، اليوم الاثنين، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 11 إلي 20 أكتوبر أو 21 إلى 31 من الشهر نفسه.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويجب أن تصل عروض القمح إلى الهيئة بحلول ظهر الثلاثاء ومن المنتظر أن تصدر نتائج المناقصة بعد الساعة في اليوم نفسه.

وقالت الهيئة إنها ستدفع ثمن القمح باستخدام خطابات ائتمان تضمن الدفع في غضون 180 يوما.

وفي مناقصتها السابقة في الثالث عشر من أغسطس ، اشترت الهيئة 415 ألف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر تشرين الأول.