لأول مرة.. محافظة قنا تسجل صفر اصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم

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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن المحافظة سجلت اليوم صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك لأول مره منذ بدء انتشار الفيروس فى محافظة قنا والمدن والقرى التابعة لها.



أوضح الداودى ان ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس وتوعية المواطنين بالإجراءات الإحترازية والوقايئية السليمة مضيفا ان إلتزام المواطنين ايضا كان له دور كبير فى انخفاض معدل الإصابات بالفيروس.



من جانبه ذكر الدكتور راجى تواضروس مدير مديرية الصحة بقنا ان نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية وذلك بفضل الرعاية الجيدة المقدمة للمرضى والإلتزام بالبروتوكول العلاجى الذى أقرته وزارة الصحة والسكان المصرية موضحا انه تم تعافى وخروج ١٦٧٧ حالة مصابة بالفيروس من مستشفيات العزل بقنا منذ تحويلها الى مستشفيات لعزل مرضى فيروس كورونا فى مايو الماضى.



وأضاف أن ٤ مستشفيات كانت مخصصة للعزل عادت الآن لتقديم خدماتها للمواطنين بعد تسجيلها صفر اصابات ويتبقى حاليا ٣ مستشفيات لإستقبال وعزل المرضى المصابين بالفيروس تضم أعداد قليلة جدا من الحالات المصابة بالفيروس.



فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.