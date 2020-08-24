تصريح مثير من سيد عبد الحفيظ: وصلنا لمرحلة نحاسب فيها على "اللقطة"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:40 م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
علي نبوي
Advertisements


قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن خسارة الفريق الأول لكرة القدم لمباراته أمام الزمالك أول أمس السبت تسبب في حزن لدى الجميع على كافة المتسويات.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي بأن العادة داخل الفريق هي الفوز، ونحن متقبلين لهذا الحزن عقب الخسارة أمام الزمالك.

وتابع بأن هناك أوقات نقف خلالها على تصدير المشهد كنا ننتظره وعندنا يخرج الجميع ما في قلبه وهذا ليس أمر غريب بالنسبة لي.

وزاد بأننا وصلنا في مرحلة أن الجميع أصبح يحاسب على اللقطة ولو فعلنا هذه اللقطة سيحاسبنا على الكل.

وأبدى اندهاشه من الإعلام الرياضي المصري قائلا بأنه يريد أن يقوم بإيضاح أمور لا نفهما.

وأشار إلى أن جميع أندية العالم تجلس مع المسؤولين في بداية كل موسم لوضع الأهداف، فترتيب البطولات لها أولويات مثلا الكأس يأخذ المرتبة الأخيرة، بايرن ميونيخ أعظم نادي في العالم خسر الكأس ومانشستر ومعهم جوارديولا الذي علم العالم كرة القدم قال بأن ليفربول أفضل نادي في إنجلترا رغم أنه خسر منه برباعية، فهو يقول الحقيقة لأنه ليس لديه حسابات.

وأردف بأن هناك من طلب منه عدم الحديث ولكن ترك الساحة إلى عالم أفاقة  لن يؤدي إلى بلبلة الفكر.

واستطرد :" ألوم الجهاز الفني واللاعبين لأن هناك أوقات كثيرة نقوم بتشميت فينا "اللي يسوى واللي ما يسواش".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيد العبد الحفيظ الزمالك الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ 33 دقيقة

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ ربع ساعة

ليس رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الترتيب النهائي لهدافي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عقب الهزيمة من بايرن ميونخ.. نادي ألماني يسخر من نيمار (صورة)

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس الزمالك يهدد أعداء الأبيض بـ"السيف" ويهاجم سيد عبد الحفيظ

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد الفوز على الزمالك

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة: قصي خولي زوج ابنتي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:30 م

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

07:58 م

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

10:47 م

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى