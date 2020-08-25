بعد ضبط المتهمين بسرقة شقة نجلها.. سهير شلبي: "نشهد طفرة أمنية" (فيديو)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:34 ص
شيماء حسن
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وجهت الإعلامية، سهير شلبي، رسالة شكر إلى وزارة الداخلية بعد اهتمامهم بقضية سرقة شقة نجلها، قائلة: "نشهد في مصر في عهد الرئيس السيسي طفرة أمنية غير مسبوقة".

وقالت "شلبي" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أمس الاثنين: "نشهد إنجازات وطفرات وخاصة في الأمن والأمان، أجهزة الداخلية بالتجمع الخامس اهتموا بصورة كبيرة بالتحقيق في واقعة السرقة".

وأضافت: "وزارة الداخلية تمكنت من القبض على الجناة وإحضار المسروقات كاملة في أسرع وقت، على الرغم من أن الجناة لم يتركوا أي أثر لهم".

وقالت الإعلامية سهير شلبي، في تصريحات سابقة إن منزل نجلها عمرو أحمد سمير تعرض للسرقة، معقبة: "ذهب زوجته، وكل النقود، جابوا الشقة على الأرض، البيت أتقشطت " 

وتابعت "شلبي"، أن اللصوص قاموا "بتفوير" الباب الحديد والباب الشقة الخشب، متابعة: "الحرامية دخلوا وخدوا راحتهم وشربوا سجائر، وخدوا خزنة صغيرة بها شبكة زوجته".

ولفتت إلى أن زوجة نجلها شعرت" بنغز" في القلب، وهناك حالة من الهلع والفزع بين أحفادها، مناشدة وزير الداخلية بسرعة القبض على اللصوص، معقبة: "أحفادي بيترعشوا من ساعة ما عرفوا الخبر".

وفي سياق منفصل، قالت "سهير" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "عملنا بتقاليد إعلام يُقدم خدمة إعلامية متميزة، وندخل في امتحانات كثيرة جدًا "500 امتحان".

وتابعت: "خرجنا من بيوتنا متعلمين الأصول، ولدينا لغة عربية جيدة، ولا نُقدم ألفاظ نابية، وندخل في دورات تدريبية، ويوجد حوار، وخلفية ثقافية، وخبرة، ونراعي المشاهد".

وأضافت: "حاليًا أصبح أي شخص يظهر على التليفزيون يُلقب بالإعلامي، ويتحرك كثيرًا، والضحك بطريقة عالية".

وعن عودتها للتقديم مرة أخرى، قالت: "أتمنى تقديم برنامج يكون مناسبًا وبفكرة جيدة، وما المانع لدي جمهور كبير ينتظرني".

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