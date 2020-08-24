أمريكا تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
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أعلن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، تسجيل 38،679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت المراكز الأمريكية فى بيان: إن حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغت 5،682،491 حالة، وفقًا لوكالة رويترز.

 

فيما سجلت المراكز الأمريكية 572 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجى خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 176،223 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 23,736 مليون إصابة، بينهم أكثر من 814 ألف حالة وفاة، وأكثر من 16,221 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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