الإبراشي: "الإخوان" تحاول إشعال الفتنة بين الأزهر والأوقاف

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:34 م
الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية وقطر وقناة الجزيرة وكافة أذرعهم الإعلامية يعملون الآن على إحداث فتنة بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وتابع:" على الجزيرة وقطر والإخوان وكافة عملائهم وأدواتهم وميليشياتهم الإلكترونية التوقف عن ذلك..مخططاتكم ستفشل".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المؤسسات الدينية الثلاثة فى مصر "الأزهر، الأوقاف، الكنيسة"، يعملون بتناغم وتحت مظلة وطنية، مشددًا على أن الأزهر هو قلعة الإسلام الوسطى المستنير ولا يوجد خلاف بينها وبين وزارة الأوقاف، ولكن هناك حوار على قانون وذلك الحوار تحت مظلة وطنية يهدف إلى مصلحة الوطن، والمواطن، وليس كما تصوره قنوات الإخوان وعملائها.

وشدد "الإبراشى"، على أن الأزهر سيظل شامخًا وعلى الإخوان وقطر التوقف عن إشعال الفتنة، وتابع:"المؤسسات الدينية هى من فضحت مخططات الإخوان وعملائها".

هذا وأشاد الأزهر الشريف بالخطوة التي اتخذت اليوم، بسحب قانون تنظيم دار الإفتاء من التصويت في مجلس النواب المصري، بعد ثبوت مخالفته للدستور وتعارضه مع اختصاصات الأزهر الدستورية والقانونية.

ويوضح الأزهر أن هذه الخطوة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر ستبقى دائما دولة تحترم الدستور وتعلي سيادة القانون، وتقدر مؤسساتها الوطنية العريقة، ومن بينها مؤسسة الأزهر الشريف، الذي هو مظلة لكل المصريين، وتحرص على ضمان استقلاليته في أداء رسالته العالمية بما يخدم الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.

كما يؤكد الأزهر أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصة دائما على الحفاظ على مؤسسة الأزهر الشريف، وعلى تقديم كل الدعم والمساندة له لأداء رسالته في نشر الوسطية والتسامح، بصفته أهم مصادر قوى مصر الناعمة، وعنصرا فاعلا في مواجهة التطرف والإرهاب الذي تخوض الدولة حربا شرسة في مواجهته.

ويوضح الأزهر أن المناقشات التي تمت حول مشروع قانون دار الإفتاء، هي مظهر صحي من مظاهر الحياة النيابية المصرية التي عرفت بها مصر من قبل، بمناقشة كل الآراء، وتفتح الباب أمام النقاش المجتمعي في مختلف القضايا، وأثبتت أن مصر تعلي من قيمة أحكام الدستور، واحترام مؤسساتها، وهي ممارسات تثري الحياة السياسية، وتسهم في تطوير الأداء المؤسسي وبناء الوعي الديموقراطي.

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