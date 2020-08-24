صعود في اسعار النفط مع مخاوف من نقص في المعروض

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:24 م
النفط
النفط
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 ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بينما تهدد عاصفتان تتجهان نحو خليج المكسيك بإغلاق أكثر من نصف إنتاج النفط في المنصات البحرية، بينما من المتوقع أن تضرب أخطر العاصفتين المنطقة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 78 سنتا، أو 1.76 بالمئة، لتسجل عند التسوية 45.13 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 28 سنتا، أو 0.66 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 42.62 دولار للبرميل.

وأوقفت شركات الطاقة أكثر من مليون برميل يوميا من إنتاج النفط الخام بالمنصات البحرية في الخليج الأمريكي بسبب تهديد العاصفتين المداريتين ماركو ولورا. وجرى إجلاء العاملين في أكثر من 100 منصة للإنتاج.

وقفزت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للبنزين حوالي سبعة في المئة مع قيام شركات التكرير بوقف العمل في منشآتها كإجراء احترازي.

وسجل برنت مكاسب أكبر من الخام الأمريكي وسط توقعات بأن دولا أخرى ربما يكون بمقدورها تعزيز الصادرات أثناء إغلاق المنشآت في الخليج.

 

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