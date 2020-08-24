كورونا.. المغرب تسجل 903 إصابة جديدة بالفيروس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأثنين، تسجيل 903 حالات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 53252.

 

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 32 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 920، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 37478 بعد تعافي 1135 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج حاليا هو 14854 من بينها 170 حالة حرجة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 23,736 مليون إصابة، بينهم أكثر من 814 ألف حالة وفاة، وأكثر من 16,221 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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