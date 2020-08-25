رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن تفاصيل لقائه بالرئيس (فيديو)

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل لقائه يوم الاثنين بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.





وقال "ربيع"، في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "الرئيس اطمئن على حركة الملاحة وتأثير أزمة كورونا، ومتابعة حركة سير السفن عليها".





وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن حركة الملاحة بالقناة زادت بنسبة 16.9% بعد حفر قناة السويس الجديدة، موضحًا أنه تم مرور اكبر سفينة حاويات في العالم عبر المجرى الملاحي للقناة يوم 25 مايو الماضي.





وتابع: "هذه الحاوية كانت بحمولة حوالي 240 ألف طن و24 ألف حاوية، وهو ما يؤكد قدرة قناة السويس على استيعاب الحركة الملاحية للجيل الجديد من الحاويات العملاقة".





ولفت إلى أن الممر الملاحي للقناة استقبل اكبر 6 حاويات خلال الأشهر الماضية ومن المنتظر مرور 6 حاويات أخرى بنفس الحجم، كما تم الانتهاء من تجهيز 10 محطات لاستقبال الحاويات وجار تجهيز استكمال 6 محطات جديدة.





واستطرد "نسعى جاهدين للحفاظ على مكاسب القناة الجديدة ونعمل على تطوير أداء العمل بالهيئة، ويجري العمل حاليًا على تدشين 5 جراجات تم الانتهاء من جراج واحد في قناة السويس الجديدة والتي تستقبل السفن في حالة العطل".





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.





واستعرض الفريق أسامة ربيع، بيان حركة الملاحة بقناة السويس منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مشيرًا إلى زيادة أعداد السفن المارة بالقناة مقارنةً بالعام الماضي، بما فيها مرور أكبر سفينة حاويات في العالم عبر القناة، وذلك بحمولة حوالي 240 ألف طن و24 ألف حاوية، وهو ما أكد قدرة قناة السويس على استيعاب الحركة الملاحية للجيل الجديد من الحاويات العملاقة.



