سلوى عثمان تكشف على 9090 تفاصيل كفاحها فى "لؤلؤ"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في السادسة مساء الثلاثاء تحل الفنانة سلوى عثمان ضيفة على  فاطمة مصطفي وبرنامج الراديو بيضحك علي ٩٠٩٠ 
البرنامج  من الساعة السادسة وحتى  الثامنة مساء .


وتكشف سلوي عثمان للإعلامية  فاطمة مصطفى تفاصيل كفاحها فى مسلسل "لؤلؤ".

حيث تعاقدت الفنانة سلوي عثمان علي المشاركة في المسلسل  وتقوم ببطولته الفنانة مي عمر  ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام، وانتاج شركة سينرجى.

وتوضح  سلوي عثمان أيضا تفاصيل جديدة عن دورها  في مسلسلي البرنس وخيانة عهد حيث تم عرضهما في رمضان الماضي وحققت فيهما سلوي عثمان نجاحا باهرا .

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