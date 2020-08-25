نائب: أولياء الأمور يضغطون على المعلم للحصول على الدروس الخصوصية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:28 ص
النائب عبدالرحمن برعي
النائب عبدالرحمن برعي
هدى عبدالرازق
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قال النائب عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الطالب يتوجه للحصول على درس الخصوصي لعدم حصوله على ضالته بالمدارس.

وأشار "برعي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن الطالب وولي الأمر هم من يضغطون على المعلم ليعطي دروسا خصوصية، مضيفا: "مراكز الدروس الخصوصية تم غلقها، ومع ذلك ولي الأمر يجهز للمدرس مجموعة في البيت".

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المجموعات المدرسية حل مؤقت حتى يستغنى الطالب عن الدروس الخصوصية، منوها بأن نظام التعليم الجديد سيساهم في القضاء على الدروس الخصوصية.

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