نائب: أولياء الأمور يضغطون على المعلم للحصول على الدروس الخصوصية

قال النائب عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الطالب يتوجه للحصول على درس الخصوصي لعدم حصوله على ضالته بالمدارس.





وأشار "برعي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن الطالب وولي الأمر هم من يضغطون على المعلم ليعطي دروسا خصوصية، مضيفا: "مراكز الدروس الخصوصية تم غلقها، ومع ذلك ولي الأمر يجهز للمدرس مجموعة في البيت".



