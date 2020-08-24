الخميس.. عبر "لايت شو" تفاصيل أول تعاون فني لهنا وحلا شيحة

تحل الفنانة هنا شيحة ضيفة على برنامج "لايت شو" الذي تقدمه آية غرياني، وأميرة عدلي على قناة "الحياة"، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء.





تتحدث هنا خلال اللقاء عن مسلسل "شاهد عيان" الذي خاضت به موسم رمضان 2020. كما تكشف أسباب تركيزها على الأعمال الدرامية بدلا من السينمائية. أيضا تتحدث عن علاقتها بأولادها وبشقيقاتها، والعمل الفني المنتظر أن يجمع بينها وبين الفنانة حلا شيحة.





يذكر أن برنامج “لايت شو” يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.



