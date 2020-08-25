خالد أبوبكر: ثقة الشعب في السيسي لم تتكرر من قبل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:15 ص
خالد أبوبكر
خالد أبوبكر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن هناك حالة من الاطمئنان لدى الشارع المصري بسبب وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم، معقبًا: "ما عتقدش حد من رؤساء مصر حدثت كان لديه هذه الثقة من الشعب، هذه الحالة من الثقة في الرئيس السيسي لم تكرر من قبل"

وتابع "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن الثقة في الرئيس لا تعني عدم اقبال المواطنين على الانتخابات، معقبًا: "مؤسسات الدولة يجب أن تقوم، لابد أن يكون لدينا برلمان قوي".

وفي وقت سابق، قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات الشيوخ أجريت في 14092 لجنة فرعية و27 لجنة عامة، ونسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ بلغت 14.23%، ونسبة الأصوات الباطلة بانتخابات مجلس الشيوخ بلغت 15%.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يزيد عن 8 مليون ناخب شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع، أن هناك 49 تظلمًا على انتخابات مجلس الشيوخ تم الفصل فيها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر على أن يكون دخول الصحفيين والإعلاميين إلى مقر مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ اليوم لحاملي تصاريح الهيئة لعام ٢٠٢٠.

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