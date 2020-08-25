خالد أبوبكر: ثقة الشعب في السيسي لم تتكرر من قبل

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن هناك حالة من الاطمئنان لدى الشارع المصري بسبب وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم، معقبًا: "ما عتقدش حد من رؤساء مصر حدثت كان لديه هذه الثقة من الشعب، هذه الحالة من الثقة في الرئيس السيسي لم تكرر من قبل"





وتابع "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن الثقة في الرئيس لا تعني عدم اقبال المواطنين على الانتخابات، معقبًا: "مؤسسات الدولة يجب أن تقوم، لابد أن يكون لدينا برلمان قوي".



