في تسجيل نادر.. أمينة رزق تتحدث عن يوسف وهبي: لديه شخصيتين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة أمينة رزق، واحدة من أشهر النجمات في الفن المصري وصاحبة أطول مسيرة فنية تجاوزت الـ75 عامًا.

عرفت بجرأتها وأراءها الصريحة ذكرت في تسجيل صوتي نادر لها في حديث مع الصحفي والإعلامي الراحل يوسف خليفة والذي سجل في عام ١٩٨٠، وتحدثت فيه راهبة السينما المصرية أمينة رزق عن الفنان الكبير يوسف وهبي.

وقالت ان لديه شخصيتين في الواقع يتعامل بهم شخصية المخرج القوية في المسرح وشخصيته بعيدا عن الفن والتي شبهتها بالطفل المرح. وأضافت أنه في بعض الأوقات تعدي بالضرب لبعض الزملاء الفنانين في المسرح.

وقيل إن أمينة رزق، كانت تحب الممثل يوسف وهبي حبًا جمًا، وإنها رفضت الزواج بسبب هذا الحب، لكنها في لقاء صحفي قالت إنها لم تكن تحبه حب غرام، وكانت زيجاته على يديها وإنها كانت تكون سعيدة لسعادته، وبينهما حب واحترام أكثر من الحب العاطفي.

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