"محلية البرلمان" تكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، التحية لمؤسسة الهيئة العامة للقضاء الإداري، موضحًا أنها مؤسسة وطنية تعمل في صمت.





وقال "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن مخالفات البناء موضوع شائك ومركب، مشيرًا إلى أن هناك لغط كبير بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء، مما أدى إلى وجود تصريحات متضاربة.





وأشار إلى أن قانون التصالح عنوانه "التصالح مع مخالفة"، والمخالفة لها إجراءات وقرارات، موضحًا أن الأولوية للحكومة أن تطبق القانون على من صدر ضدهم مخالفات "محضر وجنحة".





وأضاف أن هناك عقارات تم بنائها بدون رخصة، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها "محضر وجنحة"، وأن هناك مكتسبات لمن لم يتخذ ضده مخالفة، مثل الحصول على الكهرباء، أو الغاز، ويأتي المواطن طواعية للتصالح من أجل هذه الخدمات.











