"محلية البرلمان" تكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:13 م
النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني
أمنية فوزي
Advertisements
وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، التحية لمؤسسة الهيئة العامة للقضاء الإداري، موضحًا أنها مؤسسة وطنية تعمل في صمت.

وقال "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن مخالفات البناء موضوع شائك ومركب، مشيرًا إلى أن هناك لغط كبير بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء، مما أدى إلى وجود تصريحات متضاربة.

وأشار إلى أن قانون التصالح عنوانه "التصالح مع مخالفة"، والمخالفة لها إجراءات وقرارات، موضحًا أن الأولوية للحكومة أن تطبق القانون على من صدر ضدهم مخالفات "محضر وجنحة".

وأضاف أن هناك عقارات تم بنائها بدون رخصة، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها "محضر وجنحة"، وأن هناك مكتسبات لمن لم يتخذ ضده مخالفة، مثل الحصول على الكهرباء، أو الغاز، ويأتي المواطن طواعية للتصالح من أجل هذه الخدمات.



اقرأ أيضًا..

قال النائب البرلماني مجدي ملك، إن فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء والهدف من إقراره تاهت وسط لغط ومغالطات في تفسير القانون.

وأضاف ملك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف كان حل مشكلات المواطنين الذي تعدوا على 90 ألف فدان على مدار 7 سنوات.

وتابع أنه بعد صدور القانون 119 واللائحة التنفيذية في 2009 أصبح كل مواطن لا يستطيع أي بناء دون ترخيص وبناء عليه يتم تحرير محضر لكل مخالف بمثلي قيمة الأعمال.

وأشار إلى أن قانون التصالح قام على فلسفة الحفاظ على الثروة العقارية وتم إقرار مقابل للتصالح بحد أدنى 50 جنيه للمتر بدلا من المخالفات التي كانت تقدر ب400 جنيه للمتر وهو ما يعني الانحياز الكامل للبسطاء ولكن ملاك الأبراج لجأوا لتشويه القانون لمصالحهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات تصالح المخالفات التصالح فى البناء البرلمان الإدارة المحلية

أخبار تهمك

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

عقب الهزيمة من بايرن ميونخ.. نادي ألماني يسخر من نيمار (صورة)

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الترتيب النهائي لهدافي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 7 دقيقة

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

ليس رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ ربع ساعة

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

الإسكان تكشف معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

محلية البرلمان: 3 مليون مخالفة بناء في مصر

أحمد السجيني: قانون التصالح مع مخالفات البناء "استثنائي"

أحمد السجيني: جلسة مناقشة التصالح مع مخالفات البناء استمرت 9 ساعات

"محلية البرلمان" تكشف آخر موعد لدفع جدية التصالح في مخالفات البناء

"محلية البرلمان" تكشف موعد قبول الطلبات الجديدة لجدية التصالح بمخالفات البناء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:30 م

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

07:58 م

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

10:47 م

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى