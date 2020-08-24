خالد أبو بكر: هذا النائب هو الأسوأ في البرلمان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه يملك من الشجاعة الأدبية أن يُعلن أسماء أحسن، وأسوأ نائبان من وجه نظره، لافتًا إلى أن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارية المحلية، هو أحد أفضل أعضاء البرلمان الذين لفتوا نظره خلال الـ 5سنوات الماضية.

وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن أسوء نائب في البرلمان من وجهة نظر يستحقها النائب إلهامي عجينية، معقبًا: "كنت أتمنى من هذا النائب أن يكون أقل صخبًا، وأكثر موضوعيًا".

هذا وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذى تم تعديل مسماه إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، خاصة فى ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

وتزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يهدف المشروع لحوكمة هذا النشاط، حيث يضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.

كما يهدف التعديل إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.

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