نجم الزمالك السابق: قرار الانسحاب من قمة 99 لم يكن موفقًا.. وكارتيرون أفضل من جروب





أكد أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار انسحاب الأبيض من أمام الأهلي في قمة الدوري عام 99 لم يكن قرارًا صائبًا على الإطلاق.





وقال عبد العزيز خلال حواره لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب :" لو عاد الزمن لرفضت ذلك، نعم ضربت إبراهيم حسن ولكنه زودها في تمثيل إنه مصاب ويتألم".





واضاف :" طبيعي في بداية أي مباراة ديربي يكون هناك "حمية" ولكن الحكم لم يعطي لنفسه فرصة وقتها".





وفي سياق آخر، أوضح عبد العزيز أن كارتيرون المدير الفني الحالي للأبيض أفضل من جروس.





وأشار نجم الزمالك السابق، أن كارتيرون أفضل من جروس في أمور كثيرة، أبرزها إدارته للمباريات واستغلال امكانيات كل لاعب.





وأكمل :" جروس مدرب كبير ولكنه كان يعتمد على 14 لاعب فقط، اما كارتيرون يجيد إدارة اللاعبين وتوظيفهم جميعا".





وأتم تصريحات قائلًا :" يحسب لجروس فوزه ببطولة الكونفدرالية بالاعتماد على 14 لاعب فقط.



