مفاجأة.. تشيلسي ينهي الاتفاق مع صفقة جديدة









أنهى نادي تشيلسي الإنجليزي، الاتفاق مع صفقة جديدة للفريق لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن تشيلسي أنهى الاتفاق مع البرازيلي تياجو سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان لينضم للفريق هذا الصيف.





وكشفت الشبكة أن إدارة نادي تشيلسي أنهت كافة التفاصيل مع سيلفا ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.





وكان سيلفا قد أعلن أمس الأحد 23 أغسطس عقب مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أنها كانت المباراة الأخيرة له مع الفريق الفرنسي.



