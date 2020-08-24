الترتيب النهائي لهدافي دوري أبطال أوروبا









توج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا بالأمس على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك عقب الفوز عليه بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.





وحصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على جائزة الحذاء الذهبي في بطولة دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 15 هدف، وبفارق 5 أهداف عن إيرلينج هالاند صاحب المركز الثاني.





وتأتي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا :-





1- روبرت ليفاندوفسكي 15 هدف.





2- إيرلينج هالاند 10 أهداف.





3- سيرجي جنابري 9 أهداف.





4- هاري كين 6 أهداف.





5- جابريل جيسوس 6 أهداف.





6- رحيم سترلينج 6 أهداف.





7- ميمفيس ديباي 6 أهداف.





8- دريس ميرتينز 6 أهداف.



