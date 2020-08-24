في ذكرى وفاتها.. تعرف على حكاية أمينة رزق مع الزواج.. خطيبها عاد بعد 14 عامًا ورفضته

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة أمينة رزق، راهبة لفن وأشهر أم في السينما المصرية واحدة من أشهر النجمات في الفن المصري وصاحبة أطول مسيرة فنية تجاوزت الـ75 عامًا.

كان هناك شخص يدعى وهبي ويعمل ضابطًا، تقدم لخطبتها ولكنها كانت ترفض وبعد إصرار من عائلتها على هذه الخطوة اضطرت للموافقة وظلت هذه الخطوبة عامين ولكن كان لديها اعتقاد بأنها بمجرد الزواج سيقوم بمنعها عن الفن، فاستغلت سفره للخارج في ذات مرة وأرسلت له الشبكة، وركزت على الفن مرة أخرى بشكل أكبر.

وبعد مرور 14 عامًا فوجئت بأن هذا الشخص يتصل بها ويطلب زيارتها فوافق ورحبت به، وعندما حضر أخبرنها بانه تزوج من فتاة أجنبية ولكنه سينفصل عنها لعدم اتفاقهما.

هذا الشخص قام بطلبها للخطوبة مرة أخرى، قال إنه يحبها لمدة 14 عامًا، فاضطرت للموافقة خاصة بعد تهديد أهلها بأنهم سيتبرأوا منها، ولكن هذا الشخص شعر بالخوف من فسخ الخطوبة كما حدث في السابق فطلب منها عقد القران، فوافقت بما أنها ستكون مثل الخطوبة ولن يحدث بيننا شيء خاصة وإنها سأكون متواجدة في منزل والدها، ولكنه فاجئها في ذات مرة بأنه يريد ممارسة حقوقه الشرعية، فرفضت لعدم وجود عاطفة تجاهه، وتشاجرا بعد 11 يوم من عقد القران وانفصلا بلا عودة.

أخبار تهمك

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ 17 دقيقة

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ 34 دقيقة

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

منذ حوالي 4 ساعات

ليس رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عقب الهزيمة من بايرن ميونخ.. نادي ألماني يسخر من نيمار (صورة)

منذ ساعة و 9 دقيقة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

الترتيب النهائي لهدافي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:30 م

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

07:58 م

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

10:47 م

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى