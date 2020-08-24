في ذكرى وفاتها.. تعرف على حكاية أمينة رزق مع الزواج.. خطيبها عاد بعد 14 عامًا ورفضته

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة أمينة رزق، راهبة لفن وأشهر أم في السينما المصرية واحدة من أشهر النجمات في الفن المصري وصاحبة أطول مسيرة فنية تجاوزت الـ75 عامًا.



كان هناك شخص يدعى وهبي ويعمل ضابطًا، تقدم لخطبتها ولكنها كانت ترفض وبعد إصرار من عائلتها على هذه الخطوة اضطرت للموافقة وظلت هذه الخطوبة عامين ولكن كان لديها اعتقاد بأنها بمجرد الزواج سيقوم بمنعها عن الفن، فاستغلت سفره للخارج في ذات مرة وأرسلت له الشبكة، وركزت على الفن مرة أخرى بشكل أكبر.



وبعد مرور 14 عامًا فوجئت بأن هذا الشخص يتصل بها ويطلب زيارتها فوافق ورحبت به، وعندما حضر أخبرنها بانه تزوج من فتاة أجنبية ولكنه سينفصل عنها لعدم اتفاقهما.



هذا الشخص قام بطلبها للخطوبة مرة أخرى، قال إنه يحبها لمدة 14 عامًا، فاضطرت للموافقة خاصة بعد تهديد أهلها بأنهم سيتبرأوا منها، ولكن هذا الشخص شعر بالخوف من فسخ الخطوبة كما حدث في السابق فطلب منها عقد القران، فوافقت بما أنها ستكون مثل الخطوبة ولن يحدث بيننا شيء خاصة وإنها سأكون متواجدة في منزل والدها، ولكنه فاجئها في ذات مرة بأنه يريد ممارسة حقوقه الشرعية، فرفضت لعدم وجود عاطفة تجاهه، وتشاجرا بعد 11 يوم من عقد القران وانفصلا بلا عودة.

