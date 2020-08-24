عقب الهزيمة من بايرن ميونخ.. نادي ألماني يسخر من نيمار (صورة)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان إلى حالة من السخرية في الساعات القليلة الماضية عقب خسارة فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد نادي بايرن ميونخ الألماني أمس الأحد 23 أغسطس.

وسقط النادي الباريسي في فخ الخسارة أمس على يد فريق بايرن ميونخ بهدف نظيف ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب النور.

وسخر نادي باير ليفركوزن الألماني من نيمار وذلك بسبب الرسالة التي كتبها اللاعب عبر حسابه الخاص على "تويتر" أمس عقب مباراة النهائي وأخطأت خلالها في كتابة اسم بايرن ميونخ.

وقال نيمار عبر حسابه الخاص عقب مباراة الأمس: "الخسارة جزء من الرياضة، نحاول تقديم كل شيء ونقاتل حتى النهاية، شكرًا على الدعم والمودة من كل واحد منكم، وتهانينا لـ باير".

وسخر ليفركوزن من كتابة نيمار لباير بدلا من بايرن حيث قال النادي عبر حسابه الرسمي: "شكراً نيمار.. لا أعلم لماذا تهنئنا مع أننا في إجازة ونلعب فيفا.. لكن شكرًا".


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