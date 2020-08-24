أهداف مباراة - الإتحاد 4 × 1 الفيحاء | الدوري السعودي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
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سحق فريق الاتحاد نظيره الفيحاء باربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي. 

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