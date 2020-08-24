صندوق تطوير العشوائيات: حياة المواطن المصري على رأس أولويات الدولة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن مركز بحوث البناء أصدر بيان يؤكد أن هناك 7 بلوكات سكنية في منطقة أرض المطار بحي شمال الجيزة غير آمنة، وآيلة للسقوط.

وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه تم تجهيز سكن بديل على الفور لأسر مساكن عثمان، موضحا أن محافظة الجيزة قامت بتمليك الأسر وعددها 232 أسرة الوحدات التي تم نقلهم إليهم بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن حياة المواطن المصري على رأس أولويات الدولة، لافتا إلى أن محافظ الجيزة وجه بتوفير منافذ سلع في المنطقة التي تم نقل الأسر إليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق تطوير العشوئيات العشوائيات في مصر آلاف الحسابات البنكية

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ 14 دقيقة

عقب الهزيمة من بايرن ميونخ.. نادي ألماني يسخر من نيمار (صورة)

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ليس رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الترتيب النهائي لهدافي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ نصف ساعة

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ حوالي 5 ساعات

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تطوير العشوائيات: نحتاج إلى 350 مليار جنيه للانتهاء من العشوائيات غير مخططة في مصر

الحلم أصبح حقيقة.. 7 مشروعات لتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة

"الجزار" عن عمارات النورس جنوب بورسعيد: الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطن

إزالة قرى "الجناين والإصلاح وهاجوج" ببورسعيد خلال أيام  

محافظ بورسعيد: الانتهاء من تسكين ٥٦ أسرة من قاطني منطقة الإصلاح العشوائية (صور)

"كابوس اقترب من الانتهاء".. تعرف على خطة الدولة لحل مشكلة العشوائيات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:30 م

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

07:58 م

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

10:47 م

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى