في ذكرى وفاتها.. تعرف على الغراميات العاطفية في حياة أمينة رزق

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة أمينة رزق، صاحبة أطول مسيرة فنية في السينما العربية.



كتبت أمينة رزق، بنفسها في إحدى المجلات الفنية عام 1958 عن مغامراتها العاطفية وجاء من ضمن ما صرحت به بخط يدها أن يوسف وهبي في إحدى المرات وبحضور والدتها التي كانت تصاحبها إلي المسرح في عمر الـ 13 عامًا قرأ خطابًا من معجب كله حب وهيام، وكادت أمها أن تعنفها حتى تدخل يوسف وهبي، قائلًا، إن كل فنانة معرضة لهذا النوع من الإعجاب.



وكتبت أنه كان هناك زميل لها بفرقة رمسيس يحاول لفت انتباهها، ولكنها كانت مشغولة بفنها ولم يكن عندها وقت للحب، ولأنها كانت تتطلع لأدوار البطولة، وفى أحد الأيام لم تأتِ أمها معها للمسرح، ووجد الشاب فرصة ليعرض عليها أن يوصلها بدراجته، وأخذت الأمر ببساطة وركبت معه دراجته، وحاول أن يثبت بالسرعة جراءته، ولكن انقلبت الدراجة بهما، ووجدت نفسها على الأرض وهو فى التراب الذي أفسد أناقته، وأكملت الطريق إلى بيتها على قدميها خوفًا من السقوط بالدراجة مرة أخرى.



وعن ثالث مواقفها الغرامية قالت: "في يوم جاءنى زميل وقال لي إنه زار شارع الهرم بالأمس وأدهشه أن يجد هناك جنة، فالمطاعم تعزف الموسيقى والجو رائع جميل، ولم أكن قد ذهبت أبدًا إلى شارع الهرم، وكان حلمي أن أرى الأهرام وأبو الهول، ووافقت على الفور عندما دعانى، وكان الزميل طوال الوقت يستعمل الاصطلاحات الإنجليزية ليدلل على ثقافته الواسعة ونعمنا بالنزهة ورأيت الأهرام وأبو الهول وقضينا وقتا طيبا مرحًا.



وفي مساء نفس اليوم فوجئت بثورة الزميلات فى الفرقة فقد كن ساخطات لأننى خرجت مع رجل غريب عنى، لا هو قريبي ولا خطيبي ولم يشفع لي أنه أحد الزملاء في الفرقة، وبعدها انقطعت عن تلبية أية دعوة إذا كان الداعي إليها رجلًا.