في ذكرى وفاتها.. تعرف على البدايات الفنية للفنانة أمينة رزق

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة أمينة رزق، تميزت في أداء أدوارها المختلفة والمتنوعة خاصة في مجال السينما، كما أنها أتقنت دور الأم في الأفلام ورغم ذلك فقد لقبها الجمهور بأنها "راهبة الفن" لعدم زواجها نهائيًا.

كان ظهورها الأول كمطربة علي المسرح بعد أيام من قدومها من طنطا مسقط رأسها إلي القاهرة، وذلك بجانب خالتها أمينة محمد التي كانت تعمل مع فرقة علي الكسار، بمسرح روض الفرج.

بعد عامين ظهرت فرقة رمسيس المسرحية التي أسسها يوسف وهبي، وأرادت أمينة رزق أن تشارك في بدايات الفرقة، فانتقلت إليها وقامت بالمشاركة في أول مسرحية قدمتها الفرقة وهي "راسبوتين"، لتكون من هناك البطلة الاساسية للفرقة.

اكتسبت الشهرة التي زادت كثيرًا عندما قامت ببطولة الأفلام التي أنتجها يوسف وهبي، ليصبح هو الأستاذ المعلم والحبيب الملهم، واتخذت طريق البطولة السينمائية من فيلم "سعاد الغجرية" الذي قدمته عام 1928.

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