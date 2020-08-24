ميلان يقترب من خسارة أهم صفقاته الصيفية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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دخل نادي باير ليفركوزن الألماني في صراع قوي مع نادي ميلان الإيطالي من أجل التعاقد مع سيرجي أورييه مدافع توتنهام الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " لاغازيتا ديللو سبورت" فإن النادي الألماني قد اقترب من ارسال عرض رسمي إلى إدارة الاسبيرز من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر في الصيف.

وأكد ستيفانو بيولي أنه في حاجه الى أورييه الموسم المقبل من أجل بناء فريق جديد قادر على المنافسة محليًا وقاريًا، خاصة في ظل التدعيمات القوية من المنافس الاذلي إنتر.

يذكر أن أورييه قد اقترب الأسابيع الماضية من الإنتقال إلى الروسونيري، الا أن الصفقة قد توقفت بشكل مفاجئ بسبب المتطلبات الماديه من قبل النادي الإنجليزي.

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