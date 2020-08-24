ليس رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم صفقة من العيار الثقيل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أشارت تقارير صحفية، أن نادي بيراميدز يرغب في التعاقد مع أيوب الكعبي لاعب فريق فورتشن الصيني، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "le 360" المغربي، فإن إدارة بيراميدز أصبحت قريبة للغاية من الحصول على خدمات المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي لاعب فورتشن الصيني مقابل مبلغ مالي كبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أيوب الكعبي قد فسخ تعاقده مع ناديه الصيني، ويحق لأي فريق التعاقد معه مجانًا.

وأشار الموقع أن نادي بيراميدز عرض على أيوب الكعبي مبلغ مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد، من أجل ضم اللاعب بصورة رسمية بدءًا من الموسم الرياضي المقبل.

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