أحمد موسى يكشف كواليس انفعال رئيس البرلمان.. واعتذار وزير المالية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب انفعل على الدكتور محمد معيط وزير المالية بسبب ما اعتبره رئيس البرلمان تجاوزا.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين ان رئيس البرلمان قال للوزير المجلس كان في ضهرك وعليك أن تتذكر قوانين كانت تمر في نفس اليوم وأن المجلس لا يتحمل إقرار نص غير دستوري.





وأشار موسى إلى أن الدكتور عبدالعال، قال إن المجلس لم يتأخر وبذل جهودا كبيرة وناقش خلال هذا الدور فقط عدد 115 قانونا ماليا، وتابع موجها حديثه لوزير المالية ولممثلى الحكومة: "هذا منهج غير مألوف فى المجالس النيابية، ونرجع لمضابط الجلسات فى فصول تشريعية سابقة، كيف كانت المخاطبة بين الحكومة والمجلس، وأطلب من الأمين العام أن يعطيك نسخة من مضبطة مجالس النواب السابقة، فهناك قواعد، الحكومة يأذن لها الرئيس وتتكلم ومجرد ما تنتهى تجلس ولا تتنفس، ولا يجوز للوزير أن يرفع صوته فى القاعة، لأن الأعضاء لهم أن يرفعوا أصواتهم وهذه طبيعة عملهم، لكن الوزير يخصع لرقابة المجلس سؤالا واستجوابا وطلبات إحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية، ولابد أن تكون المعاملة فيها الود لكى لا تغضب النواب، فالوزير عمله ونجاحه من هذا المجلس".



