الرعب يتصدر بوسترات فيلم "قبل الأربعين"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم "قبل الأربعين" البوسترات الدعائية الأولي للعمل وتصدرت فكرة الفيلم الرعب علي البوسترات وتم طرح البوستر الاول يتصدر عليه الطفل معتز هشام.


"قبل الأربعين" يشارك في بطولته كل من داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامي مغاوري، معتز هشام، لبني ونس، جميل برسوم وآخرين.

 

الفيلم من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره، ومدير تنفيذي محمد كامل، ومنتج فني هاني حليم، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.


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