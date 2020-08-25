تامر أمين عن مباراة القمة: "حق الزمالكوية يفرحوا.. مروان لا يصلح مهاجمًا أول للأهلي"
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:22 ص
شيماء حسن
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وجه الإعلامي، تامر أمين، التهنئة إلى لاعبي الزمالك بعد الفوز في مباراة القمة أول أمس السبت على الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وقال أمين خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "حق الزمالكوية يفرحوا، مبروك لنادي الزمالك، استحق الفوز بالمباراة مدربه كان الأذكى، كان عارف أدوات لاعيبته وسخر إمكانياتهم بخطة معينة وخد اللي هو عايزه".
وأضاف "باتريس كارتيرون كانت المدرب الاكثر خبرة، وكانت لاعيبة الزمالك الأكثر تركيزًا وهدوءً"، فيما وجه انتقادًا إلى اللاعب مروان محسن لاعب الأهلي، قائلًا "مروان لا يصلح أن يكون مهاجم الأهلي الأول، الدنيا تايهة منك يا مروان، وأرجوكم متضغطوش عليه زيادة، بيعوا أو أعيروه".
عقد محمود الخطيب والمشرف العام على فريق اجتماعًا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة أمام الزمالك، بالدوري العام.
وجاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة، وتراجع مستوى الفريق الفني.
وطالب الخطيب اللاعبين بمحو الهزيمة تمامًا والتركيز فيما هو قادم خاصةً وأن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
وقال أمين خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "حق الزمالكوية يفرحوا، مبروك لنادي الزمالك، استحق الفوز بالمباراة مدربه كان الأذكى، كان عارف أدوات لاعيبته وسخر إمكانياتهم بخطة معينة وخد اللي هو عايزه".
وأضاف "باتريس كارتيرون كانت المدرب الاكثر خبرة، وكانت لاعيبة الزمالك الأكثر تركيزًا وهدوءً"، فيما وجه انتقادًا إلى اللاعب مروان محسن لاعب الأهلي، قائلًا "مروان لا يصلح أن يكون مهاجم الأهلي الأول، الدنيا تايهة منك يا مروان، وأرجوكم متضغطوش عليه زيادة، بيعوا أو أعيروه".
عقد محمود الخطيب والمشرف العام على فريق اجتماعًا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة أمام الزمالك، بالدوري العام.
وجاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة، وتراجع مستوى الفريق الفني.
وطالب الخطيب اللاعبين بمحو الهزيمة تمامًا والتركيز فيما هو قادم خاصةً وأن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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