تامر أمين عن مباراة القمة: "حق الزمالكوية يفرحوا.. مروان لا يصلح مهاجمًا أول للأهلي"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:22 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
شيماء حسن
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وجه الإعلامي، تامر أمين، التهنئة إلى لاعبي الزمالك بعد الفوز في مباراة القمة أول أمس السبت على الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال أمين خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "حق الزمالكوية يفرحوا، مبروك لنادي الزمالك، استحق الفوز بالمباراة مدربه كان الأذكى، كان عارف أدوات لاعيبته وسخر إمكانياتهم بخطة معينة وخد اللي هو عايزه".

وأضاف "باتريس كارتيرون كانت المدرب الاكثر خبرة، وكانت لاعيبة الزمالك الأكثر تركيزًا وهدوءً"، فيما وجه انتقادًا إلى اللاعب مروان محسن لاعب الأهلي، قائلًا "مروان لا يصلح أن يكون مهاجم الأهلي الأول، الدنيا تايهة منك يا مروان، وأرجوكم متضغطوش عليه زيادة، بيعوا أو أعيروه".

عقد محمود الخطيب والمشرف العام على فريق اجتماعًا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة أمام الزمالك، بالدوري العام.

وجاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة، وتراجع مستوى الفريق الفني.

وطالب الخطيب اللاعبين بمحو الهزيمة تمامًا والتركيز فيما هو قادم خاصةً وأن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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