أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس قفزت إلى 27 مليار دولار

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطمأن على معدلات سير السفن بالقناة خلال اجتماع اليوم الاثنين.

وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد" أن12 ألف سفينة مروا من قناة السويس منذ شهر يناير، وهو معدل أعلى من الفترة المماثلة خلال العام الماضي"، متابعا "عدد السفن التي تمر من القناة وصل إلى 86 ألف سفينة قبل افتتاح قناة السويس بخمس سنوات، وفي المقابل ارتفع العدد إلى 90 ألف سفينة بعد الافتتاح 5 سنوات".
وتابع "إيرادات قناة السويس كانت تصل إلى 25 مليار و900 مليون دولار، قبل افتتاح القناة الجديدة بخمس سنوات، ثم ارتفعت إلى 27 مليار و200 مليون دولار بعد الافتتاح بخمس السنوات"، معلقا "لولا القناة الجديدة لانخفض الإيراد والتصنيف، حيث ساهمت في عبور حمولات أكبر".
وأشار إلى أن رسوم مرور أكبر سفينة حاويات في العالم تصل إلى مليون دولار، متابعا "يتم متابعة القنوات وطرق التجارة العالمية التي يعلن عنها ولا يوجد ممر منافس لقناة السويس في العالم"، مؤكدا استمرار طرح حوافز لمرور السفن عبر القناة حتى نهاية العالم.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أنه تم تطوير 10 محطات مراقبة بالقناة من أصل 16 محطة، لافتا إلى أن القناة ستمتلك أحدث كراكتين في الشرق الأوسط قريبا، حيث ستمثلان نقلة في تعميق المجرى الملاحي.

وأكمل رئيس هيئة قناة السويس"رفعنا كفاءة جراجين بقناة السويس القديمة وأنشأنا آخر في القناة الجديدة".

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