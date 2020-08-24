شاهد.. أحدث ظهور للفنان رامز جلال عبر "إنستجرام"

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شارك الفنان رامز جلال، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهر "جلال" بالصورة من كواليس برنامجه الأخير "رامز مجنون رسمي" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وعلق على الصورة قائلًا:" الهدوء الذي يسبق المقلب".



ي سياق منفصل، تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، استفتاء "الفجر الفني"، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت كأفضل برنامج مقالب في دراما رمضان 2020.



وحصل علي نسبة 44098صوت بما يعادل 50.15% اليوم الخميس 18 يونيو.



قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية اليوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

