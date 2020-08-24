أحمد فتحي يعود لتشكيل الأهلي أمام الجونة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تأكد عودة أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقيادة الجبهة اليمنى بشكل أساسي، خلال مباراة الجونة المقبلة.

وتأتي عودة فتحي، للمشاركة بشكل أساسي بعدما تأكد غياب محمد هاني عن المباراة المقبلة، بسبب حصوله على الإنذار الثالث أمام الزمالك، وتعرضه للإيقاف.

وكان فتحي غاب عن المشاركة مع فريقه في مباراة القمة، وشارك بديلًا في المباراة التي انتهت لصالح الزمالك، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالدوري العام.

ويلتقي الأهلي نظيره الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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محمد هاني فتحي فايلر الجونة

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