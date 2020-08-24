رئيس هيئة قناة السويس: تدشين 2 كراكة جدد باسم "مميش" و"طنطاوي"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم تكريك 3 مليون متر مكعب في المدخل الجنوبي لقناة السويس و400 الف متر في المدخل الشمالي، كما تم "تدشين 2 كراكة جدد باسم الفريق مهاب مميش والمشير حسين طنطاوي.

وأوضح "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، اليوم الإثنين: " كراكة الفريق مهاب مميش تصل في ديسمبر المقبل والأخرى تصل في منتصف أبريل العام المقبل"، مشيرا إلى أنه "يتم متابعة القنوات وطرق التجارة العالمية التي يتم الإعلان عنها ".

ولفت رئيس هيئة قناة السويس: "نعمل على مشروع تطوير الممر الملاحي، لدينا 16 محطة مراقبة على طول القناة وتم الانتهاء من تطوير 10 محطات منها ومستمرين في تطوير 6 اخرين".

كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكل مرافقها، وذلك لتعزيز تنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.

واستعرض الفريق أسامة ربيع، بيان حركة الملاحة بقناة السويس منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مشيرًا إلى زيادة أعداد السفن المارة بالقناة مقارنةً بالعام الماضي، بما فيها مرور أكبر سفينة حاويات في العالم عبر القناة، وذلك بحمولة حوالي 240 ألف طن و24 ألف حاوية، وهو ما أكد قدرة قناة السويس على استيعاب الحركة الملاحية للجيل الجديد من الحاويات العملاقة.

كما أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، وذلك باتباع سياسات تسويقية مرنة وفق استراتيجية إدارة الأزمات بالهيئة، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.


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