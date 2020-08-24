تعليق جديد من ميلان بشأن أزمة تجديد عقد إبراهيموفيتش

تحدث باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي عن أزمة تجديد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم هجوم الفريق الفترة المقبلة.





ويحاول ميلان منذ فترة تجديد عقد زلاتان لمدة موسم أخر ولكن حسب التقارير اصحفية الإيطالية الأمر متوقف لعدة أسباب منها الراتب الذي يريده اللاعب وخطته المستقبلية.





وقال مالديني في تصريحات صحفية بخصوص زلاتان: "تجديد عقد إبرا؟ نحن دائمًا متفائلون".





يذكر أن ميتو رايولا وكيل أعمال إبراهيموفيتش كان قد أكد أمس الإثنين في تصريحات صحفية أن اللاعب سيرحل عن الفريق وغير متوقع استمراره ولن يشارك في تدريبات ميلان استعدادا للموسم الجديد.



