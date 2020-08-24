تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه نظيره نادي الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره الإنتاج الحربي في الثامنة من مساء غد، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان  

خط الدفاع: عمر جابر - طارق طه - محمد حمدي - عبد الله بكري -  علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

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