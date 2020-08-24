الاتفاق يسحق الرائد برباعية في الدوري السعودي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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حقق  فريق الاتفاق فوز علي حساب ضيفه الرائد برباعية نظيفة اليوم الاثنين في المرحلة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز الفتح على مضيفه الحزم 4 /3 وتعادل الشباب مع أبها 1 /1.

وحصد الاتفاق ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد الرائد عند 42 نقطة في المركز السادس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق بثلاثة أهداف عن طريق عبدالله آل سالم وسوليمان دوكارا وفيليب كيس من ضربة جزاء في الدقائق السابعة و13 و45.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل هزاع إبراهيم الهزاع الهدف الرابع لأصحاب الأرض.

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