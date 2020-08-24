الديهي: تكتل "مصر والعراق والأردن" رافد من روافد "الخارجية" في عهد السيسي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:57 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تكتل اقتصادي وتجاري جديد في طور التشكيل بين مصر والأردن والعراق، سوف يتم الإعلان عنه في قمة عمان التي من المقرر أن تعقد غدًا بحضور رؤساء الدول الثلاثة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن هناك في الأفق فرص للتكامل والتعاون، حيث يهدف التكتل العربي الجديد لتقوية اقتصاديات القاهرة وبغداد وعمان في محيط إقليمي ملتهب لا يعرف إلا الأقوياء.

وأكد أن التكتلات الاقتصادية والتجارية السبيل الوحيد للنهوض، موجهًا نقدًا لعدم ضم التكتل الجديد لسوريا، خاصةً بعد الإعلان عن مشروع "الشام الجديد" الذي يربط الدول الثلاثة أعضاء التكتل الناشئ، الذي يعتبر رافد جديد من روافد السياسة الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول مصر والعراق والأردن 520 مليار دولار، الأمر الذي من المتوقع أن يتم مضاعفته جراء التعاون بين تلك الدول، كما أن حجم التجارة البينية بين مصر والعراق "ضعيفة" نتيجة الأزمات التي مرت بها بغداد في الفترة السابقة.

وفي سياق متصل نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو، يستعرض تفاصيل مواصلة مصر تكثيف رحلات الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة لجمهورية لبنان الشقيقة.

وأوضح الفيديو، انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى، لتقديم المساعدات العاجلة واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.

أقلعت طائرتان نقل عسكريتين من جمهورية مصر العربية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بجمهورية لبنان الشقيقة في تاسع رحلات الجسر الجوي، التي تهدف إلى تقديم الدعم للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية، تم إعدادها بمشاركة بنك الطعام المصري وجمعية البر والتقوى.

وأشاد المسؤولين بدولة لبنان أشادوا بالدور الفعال الذى تقوم به جمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا تجاه الأشقاء اللبنانيين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن انفجار المرفأ، مؤكدين أن ما تقدمه مصر من أوجه تعاون يدل على مدى عمق الروابط والأواصر التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري واللبناني عبر مختلف الأزمنة. 

ويأتي ذلك الجسر الجوي تأكيدًا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني الشقيق خلال الوقت الراهن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مرفأ بيروت العراق السيسي الإعلامي نشأت الديهي الأردن

أخبار تهمك

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد فتحي يعود لتشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ 39 دقيقة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من كارتيرون قبل مواجهة المقاولون

منذ ساعة و 11 دقيقة

الزمالك لا يستسلم في صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 12 دقيقة

خالد الغندور يوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ أقل من ساعتين

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصر تواصل فتح الجسر الجوى لإرسال المساعدات العاجلة للبنان

وصول مجموعة من طائرات النقل العسكرية إلى لبنان لتقديم مساعدات

شاهد.. ياسر علوي يكشف رسائل مصر إلى اللبنانيين: إرسال 20 طن من المواد الغذائية

وائل الإبراشي: المساعدات التي تقدمها مصر نقية ولا تحمل أهداف

بتوجيهات السيسي.. مصر تواصل تكثيف الجسر الجوي لإرسال المساعدات للبنان

مصر تواصل تكثيف الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 م

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

08:31 م

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

08:27 م

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

07:49 م

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

07:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى