نشأت الديهي يكشف مفاجأة عن القاهرة: ستحدث بعد عام

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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توقع الإعلامي نشأت الديهي، أن الصورة التقليدية للقاهرة سنودعها خلال عام من الآن، حيث سيتغير وجه العاصمة بعد أن امتد الشيب إلى هذا الوجه.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن مصر أصبحت وكأنها عجوز بعد إهمال القاهرة القديمة لعقود طويلة.

وأكد أن المشروعات القومية الجديدة التي دشنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من شأنها أن تعيد وجه مصر لبهائه القديم، وسيُعبّر عن الدولة المصرية مدن الجلالة والعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، بدلًا من الصور التقليدية القديمة.

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