مادلين طبر تعلن شفاء شقيقها وأسرته من فيروس كورونا
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:53 م
الفجر الفني
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أعلنت الفنانة مادلين طبر عن شفاء شقيقها كميل رامز الطبر الذي يعيش بالإمارات هو وأسرته من فيروس كورونا، بعد إصابته هو وزوجته وأولاده بهذا الفيروس، ووجهت الشكر للفنان الإماراتي الكبير حبيب غلوم على دوره المتميز حينما لجأت إليه بعد علمها بإصابة شقيقها وأسرته بهذا الفيروس.
ومن جانبه أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم الذي حل ضيفا عبر السكايب على برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن يومى الاحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءا، انه لجأ هذا العام لتنظيم مهرجان نجم الصيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، حيث شارك في المهرجان عدد كبير من طلاب المدارس بالإمارات، وتم الاستعانة بفريق من المتخصصين في لجان التحكيم المختلفة.
وأضاف أنه كان قد انتهى من تصوير مسلسل الشهد المر الذي يعرض حاليا بالإمارات، كما انتهى من تصوير فيلم إماراتي جديد مع المخرجة نهلة الفهد .