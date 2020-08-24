مادلين طبر تعلن شفاء شقيقها وأسرته من فيروس كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:53 م
مادلين طبر
مادلين طبر
الفجر الفني
Advertisements



أعلنت الفنانة مادلين طبر عن شفاء شقيقها كميل رامز الطبر  الذي يعيش بالإمارات هو وأسرته من فيروس كورونا، بعد إصابته هو وزوجته وأولاده بهذا الفيروس، ووجهت الشكر للفنان الإماراتي الكبير حبيب غلوم على دوره المتميز حينما لجأت إليه بعد علمها بإصابة شقيقها وأسرته بهذا الفيروس.
ومن جانبه أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم الذي حل ضيفا عبر السكايب على برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن يومى الاحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءا، انه لجأ هذا العام لتنظيم مهرجان نجم الصيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، حيث شارك في المهرجان عدد كبير من طلاب المدارس بالإمارات، وتم الاستعانة بفريق من المتخصصين في لجان التحكيم المختلفة.
وأضاف أنه كان قد انتهى من تصوير مسلسل الشهد المر الذي يعرض حاليا بالإمارات، كما انتهى من تصوير فيلم إماراتي جديد مع المخرجة نهلة الفهد . 

أخبار تهمك

الزمالك لا يستسلم في صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرار مفاجئ من كارتيرون قبل مواجهة المقاولون

منذ ساعة

الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ ساعة و نصف

خالد الغندور يوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان

منذ حوالي 4 ساعات

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ ساعة

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

منذ أقل من ساعتين

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

منذ ساعة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد فتحي يعود لتشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ نصف ساعة

أول تعليق من عبد الشافي بعد إصابته أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 م

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

08:31 م

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

08:27 م

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

07:49 م

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

07:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى