أسامة ربيع: رسم مرور أكبر سفينة في العالم من قناة السويس مليون دولار

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يوجد منافس لقناة السويس في العالم، متابعة: " اتبعنا سياسات تسويقية مرنة وفق استراتيجية إدارة الأزمات بالهيئة ".

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد"، اليوم الإثنين: "رسم مرور اكبر سفينة في العالم من قناة السويس مليون دولار"، مضيفا: الرئيس السيسي سألنا عن الحوافز وقلت له ان الحوافز مستمرة حتى اخر العام ".

ونوه رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه يتم متابعة القنوات وطرق التجارة العالمية التي يتم الإعلان عنها، متابعا: "نعمل على مشروع تطوير الممر الملاحي وهو مستمر حتى 2021، ولدينا 16 محطة مراقبة على طول القناة وتم الانتهاء من 10 محطات منها ومستمرين في تطوير 6 آخري".


كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكل مرافقها، وذلك لتعزيز تنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.

واستعرض الفريق أسامة ربيع، بيان حركة الملاحة بقناة السويس منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مشيرًا إلى زيادة أعداد السفن المارة بالقناة مقارنةً بالعام الماضي، بما فيها مرور أكبر سفينة حاويات في العالم عبر القناة، وذلك بحمولة حوالي 240 ألف طن و24 ألف حاوية، وهو ما أكد قدرة قناة السويس على استيعاب الحركة الملاحية للجيل الجديد من الحاويات العملاقة.

كما أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، وذلك باتباع سياسات تسويقية مرنة وفق استراتيجية إدارة الأزمات بالهيئة، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ ساعة و نصف

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ ساعة و نصف

أحمد فتحي يعود لتشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ نصف ساعة

قرار مفاجئ من كارتيرون قبل مواجهة المقاولون

منذ ساعة

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

منذ ساعة

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان

منذ حوالي 4 ساعات

صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ ساعة

أول تعليق من عبد الشافي بعد إصابته أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك لا يستسلم في صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 م

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

08:31 م

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

08:27 م

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

07:49 م

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

07:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى