الديهي: 7 مشروعات جديدة تجعل مصر قبلة سياحية للعالم

أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح عددًا من المشروعات الثقافية والسياحية الكبرى، والتي من شأنها أن تجعل مصر قبلة سياحية للعالم، معقبًا: "آن للشعب المصري أن يفخر بما تم إنجازه".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن الدولة دشنت ما يقارب سبعة مشروعات ثقافية وسياحية، البعض تم تأجيل افتتاحها نظرًا لجائحة كورونا، لافتًا إلى أن تلك المشروعات لم تكن موجودة على الخارطة المصرية منذ ست سنين.





وتضمنت المشروعات القومية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية؛ المتحف المصري الكبير، وتطوير القاهرة القديمة، ومشروع التجلي الأعظم، ومدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة.





وبدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وصل الى القاهرة زوراب بولوليكاشيفلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على رأس وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في أول زيارة له خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.





وقد استقبله بميناء القاهرة الجوي وزير السياحة والآثار، حيث استقلا الطائرة متجهين إلى مدينة الغردقة لتفقد التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفنادق والمتاحف والأنشطة البحرية في الغردقة وكذلك مطار الغردقة الدولي، وذلك بعد استئناف مصر للحركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.





وسوف يعقد الجانبان عدد من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية بمصر.





من الجدير بالذكر أن زيارة الأمين العام للمنظمة هي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.





وحرص وزير السياحة والآثار أثناء مقابلة الأمين العام على الاشادة بالجهود التي بذلتها المنظمة والأمين العام، وما زالت لتخفيف تبعات الجائحة على قطاع السياحة وسرعة التعافي منها استئناف السياحة الخارجية، بالإضافة إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها المنظمة وأخرها تلك المتعلقة بمكافحة المخلفات من البلاستيك، وكذلك المتعلقة بمسابقتي الشركات الصغيرة الناشئة وحلول التعافي من الجائحة.



