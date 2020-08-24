أسامة ربيع: قفزة كبيرة في عدد مرور السفن بعد افتتاح قناة السويس الجديدة

Advertisements

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن حجم عائدات بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أنه منذ يناير الماضي وحتى أغسطس حققنا مرور عدد سفن أكبر من العام الماضي.



وقال "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد"، اليوم الإثنين أنه منذ عام 2010 وحتى 2015 قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كان عدد السفن 86 ألف سفينة وبعد افتتاح القناة الجديدة وصل عدد السفن لـ 90 ألف سفينة بزيادة 3.7 %".



ولفت رئيس هيئة قناة السويس: "القناة الجديدة أحدثت طفرة في قناة السويس، "، مشيرا إلى أن "الحمولة كانت في الخمس سنوات قبل افتتاح القناة الجديدة 4.6 مليار طن و5.6 مليار طن بعد افتتاح القناة الجديدة والعائد بالدولار كان 25.9 مليار دولار وبعد افتتاح القناة 27.32 مليار دولار بزيادة 4.7 %، معلقا: " ولو ماعملناش قناة السويس الجديدة كان ستقل الإيرادات".



كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكل مرافقها، وذلك لتعزيز تنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.



واستعرض الفريق أسامة ربيع، بيان حركة الملاحة بقناة السويس منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مشيرًا إلى زيادة أعداد السفن المارة بالقناة مقارنةً بالعام الماضي، بما فيها مرور أكبر سفينة حاويات في العالم عبر القناة، وذلك بحمولة حوالي 240 ألف طن و24 ألف حاوية، وهو ما أكد قدرة قناة السويس على استيعاب الحركة الملاحية للجيل الجديد من الحاويات العملاقة.



كما أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، وذلك باتباع سياسات تسويقية مرنة وفق استراتيجية إدارة الأزمات بالهيئة، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.





