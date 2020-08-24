أسامة ربيع: قفزة كبيرة في عدد مرور السفن بعد افتتاح قناة السويس الجديدة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:49 م
قناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة
داليا الحسين
Advertisements
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن حجم عائدات بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أنه منذ يناير الماضي وحتى أغسطس حققنا مرور عدد سفن أكبر من العام الماضي.

وقال "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد"، اليوم الإثنين أنه منذ عام 2010 وحتى 2015 قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كان عدد السفن 86 ألف سفينة وبعد افتتاح القناة الجديدة وصل عدد السفن لـ 90 ألف سفينة بزيادة 3.7 %".

ولفت رئيس هيئة قناة السويس: "القناة الجديدة أحدثت طفرة في قناة السويس، "، مشيرا إلى أن "الحمولة كانت في الخمس سنوات قبل افتتاح القناة الجديدة 4.6 مليار طن و5.6 مليار طن بعد افتتاح القناة الجديدة والعائد بالدولار كان 25.9 مليار دولار وبعد افتتاح القناة 27.32 مليار دولار بزيادة 4.7 %، معلقا: " ولو ماعملناش قناة السويس الجديدة كان ستقل الإيرادات".

كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكل مرافقها، وذلك لتعزيز تنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.

واستعرض الفريق أسامة ربيع، بيان حركة الملاحة بقناة السويس منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مشيرًا إلى زيادة أعداد السفن المارة بالقناة مقارنةً بالعام الماضي، بما فيها مرور أكبر سفينة حاويات في العالم عبر القناة، وذلك بحمولة حوالي 240 ألف طن و24 ألف حاوية، وهو ما أكد قدرة قناة السويس على استيعاب الحركة الملاحية للجيل الجديد من الحاويات العملاقة.

كما أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، وذلك باتباع سياسات تسويقية مرنة وفق استراتيجية إدارة الأزمات بالهيئة، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

خالد الغندور يوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ ساعة و نصف

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

منذ ساعة

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ ساعة و نصف

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ ساعة

أحمد فتحي يعود لتشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ نصف ساعة

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ حوالي 4 ساعات

صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك لا يستسلم في صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

منذ ساعتين

قرار مفاجئ من كارتيرون قبل مواجهة المقاولون

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. إنجازات مهاب مميش في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

الفريق أسامة ربيع: عبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم لقناة السويس

بعد مرور 150 عاما على إنشائها.. رئيس الهيئة يكشف تطور قناة السويس

"قناة السويس": شهر أكتوبر الماضي شهد مرور 82 سفينة في يوم واحد

رئيس هيئة قناة السويس: جاهزون للتعامل مع أكبر وأحدث السفن العالمية (فيديو)

"قناة السويس" عن مرور ثاني أكبر سفينة في العالم: شيء يسعدنا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 م

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

08:31 م

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

08:27 م

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

07:49 م

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

07:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى